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بوجبا يستبعد تماماً فكرة تجديد عقده مع مانشستر يونايتد

الخميس 04 نوفمبر 2021 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوجبا يستبعد تماماً فكرة تجديد عقده مع مانشستر يونايتد



وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية بأن الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بأنه لا يرغب في تمديد عقده مع الشياطين الحمر.

وسينتهي عقد الدولي الفرنسي بول بوجبا مع مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، ويبدو أنه يخطط للرحيل عن اليونايتد مجاناً في الصيف المقبل.

وبالرغم من محاولات إدارة مانشستر يونايتد تمديد عقد نجمها الفرنسي بول بوجبا، إلا أن اللاعب لا يميل لهذه الفكرة في الوقت الحالي.

وأشارت صحيفة “مانشستر إيفينينج نيوز” إلى أن بول بوجبا ليس سعيداً بوضعه الحالي مع مانشستر يونايتد، ويرغب في خوض تجربة جديدة في مكانٍ آخر، خاصةً وأن الفريق يعاني بشدة مع مدربه الحالي أولي جونار سولشاير.

وأوضحت الصحيفة أن حتى الآن لا يرغب بول بوجبا في الجلوس والاستماع لعرض إدارة مانشستر يونايتد، ولكن قد يتغير الوضع إذا تحسنت نتائج الفريق الإنجليزي في الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي هما أبرز المرشحين للحصول على خدمات بول بوجبا في الصيف المقبل.

#بول بوجبا #مانشستر يونايتد

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