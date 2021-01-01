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صحفي إسرائيلي يكشف كيف فسر رئيس المخابرات المصرية الفارق بين بينيت ونتنياهو !!

الخميس 04 نوفمبر 2021 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحفي إسرائيلي يكشف كيف فسر رئيس المخابرات المصرية الفارق بين بينيت ونتنياهو !!



القدس المحتلة / سما /

كشف الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد عن كيفية رد رئيس المخابرات المصرية عباس كامل على سؤال عن ماهية الفارق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي نفتالي بينيت وسلفه بنيامين نتنياهو.

وأشار رافيد، في مقال منشور على موقعي "والا" العبري" و"أكسيوس" الأمريكي إلى أن كامل خلال لقاء غير عادي عقد بينهما على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للمناخ في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، أقر بأن بينيت يختلف عن نتنياهو الذي كانت لديه أيضا علاقات وثيقة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكشف رافيد خارج هذا المقال أن رئيس المخابرات المصرية فسر الفارق بين بينيت ونتيناهو بالإشارة بيديه: "السماء والأرض".

وأشار الصحفي على حسابه في "تويتر" إلى أن كامل لم يقل ذلك بحزن بل بارتياح.

وأشار رافيد في المقابل إلى أن كامل أعرب عن أمل مصر في أن تبقى حكومة بينيت مستقرة وأبدى ثقته بقدرتها على أداء مهامها بشكل فعال، على الرغم من الاختلافات الملموسة في وجهات النظر بين أعضاء الائتلاف الحاكم.

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