  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرجوب يكشف موعد انعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح

الخميس 04 نوفمبر 2021 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يكشف موعد انعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح



رام الله / سما /

 كشف أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب اليوم الخميس، أنه تم اتخاذ قرار بعقد المؤتمر الثامن للحركة في ذكرى معركة الكرامة التي توافق الحادي والعشرين من شهر مارس آذار من العام القادم، لما لذلك من دلالات كبيرة لأبناء الشعب الفلسطيني.

وشدد الرجوب في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم، على أن عقد المؤتمر هو استحقاق نظامي وفق لوائح وأنظمة حركة فتح، ويأتي في مرحلة حرجة تشكل منعطفاً حاداً لمواجهة كافة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن اللجنة المركزية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على قلب رجل واحد لخوض هذه العملية كتحد وطني في بُعده التنظيمي وفق مسؤوليات الحركة التاريخية.

وأوضح الرجوب أنه تم عقد العديد من الاجتماعات بدءاً بعقد أولى جلسات اللجنة التحضيرية أمس، والتي تضم 25 لجنة إلى جانب لجان أخرى متعددة ستنطلق لإعداد أوراقها التي ستعرض على اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة للانتقال إلى المرحلة الثانية من أجل البدء بالخطوات العملية لإعداد الرؤى والآليات التي ستعمل وفقها كل لجنة.

وحيّا الرجوب كافة أبناء حركة فتح وطمأنهم أن اللجنة المركزية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على قلب رجل واحد لخوض هذه العملية كتحد وطني في بعده التنظيمي وفق مسؤوليات الحركة التاريخية التي أمسكت بزمام الأمور وقادت النضال الوطني.

الأكثر قراءة اليوم

"كان" العبرية تكشف مطالب حماس الجديدة من إسرائيل ..

الوزير تُعلن موعد صرف رواتب أسر الشهداء والجرحى والأسرى

دحلان للروس: مُستعدون للمصالحة وليس لدينا مطالب ولا شروط و لا أريد شيئا من السلطة

لابيد يجري جلسة طارئة مع تقدم المتمردين إلى العاصمة الأثيوبية

لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تعلن سلسلة قرارات دعمًا للمواطنين لمواجهة الغلاء (فيديو)

بينيت: لن يذهب قرش واحد من ميزانية الدولة إلى غزة أو حماس

شاهد: ايران تنشر فيديو يوثق هجوم زوارق للحرس الثوري على قوات أمريكية في بحر عمان

الأخبار الرئيسية

صحفي إسرائيلي يكشف كيف فسر رئيس المخابرات المصرية الفارق بين بينيت ونتنياهو !!

4 وفيات و201 إصابات جديدة بكورونا في غزة

عباس كامل يتحدث عن خطة مصرية لوقف إطلاق نار طويل الأمد فى غزة

صحيفة تكشف عن رسائل تهديد "جدّية" من المقاومة للاحتلال

"كان" العبرية تكشف مطالب حماس الجديدة من إسرائيل ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية