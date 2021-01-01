الرجوب يكشف موعد انعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح

رام الله / سما /

كشف أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب اليوم الخميس، أنه تم اتخاذ قرار بعقد المؤتمر الثامن للحركة في ذكرى معركة الكرامة التي توافق الحادي والعشرين من شهر مارس آذار من العام القادم، لما لذلك من دلالات كبيرة لأبناء الشعب الفلسطيني.

وشدد الرجوب في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم، على أن عقد المؤتمر هو استحقاق نظامي وفق لوائح وأنظمة حركة فتح، ويأتي في مرحلة حرجة تشكل منعطفاً حاداً لمواجهة كافة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن اللجنة المركزية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على قلب رجل واحد لخوض هذه العملية كتحد وطني في بُعده التنظيمي وفق مسؤوليات الحركة التاريخية.

وأوضح الرجوب أنه تم عقد العديد من الاجتماعات بدءاً بعقد أولى جلسات اللجنة التحضيرية أمس، والتي تضم 25 لجنة إلى جانب لجان أخرى متعددة ستنطلق لإعداد أوراقها التي ستعرض على اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة للانتقال إلى المرحلة الثانية من أجل البدء بالخطوات العملية لإعداد الرؤى والآليات التي ستعمل وفقها كل لجنة.

وحيّا الرجوب كافة أبناء حركة فتح وطمأنهم أن اللجنة المركزية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على قلب رجل واحد لخوض هذه العملية كتحد وطني في بعده التنظيمي وفق مسؤوليات الحركة التاريخية التي أمسكت بزمام الأمور وقادت النضال الوطني.