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معروف يتحدث عن القرارات الحكومية الاخيرة بغزة

الخميس 04 نوفمبر 2021 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معروف يتحدث عن القرارات الحكومية الاخيرة بغزة



غزة/ سما /

عَلق سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الخميس  على القرارات الحكومية الأخيرة للتخفيف عن المواطنين في ظل موجة الغلاء العالمية.

وأوضح معروف في تصريحٍ لإذاعة صوت الأقصى، أن القرارات الحكومية بإعفاء السلع الأساسية من الرسوم الجمركية والضرائب، تهدف لدعم المواطن وتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية لمواجهة موجة الغلاء العالمي وضمان استمرار توريد السلع للقطاع.

وأفاد معروف، أن تخفيضات قطاع النقل المواصلات الأخيرة لم تمر في تاريخ السلطة الفلسطينية وهي المرة الأولى التي يتم الإعلان عنها للتسهيل والتخفيف عن المواطنين في قطاع غزة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأشار، إلى أن حملة التسهيلات والتخفيضات التي أعلنتها لجنة متابعة العمل الحكومي لها انعكاسات مالية على الإيرادات وبزيادة العبء المالي على موازنة الحكومة.

وبين معروف، أنه خلال الأسبوعين الماضيين كان هناك أكثر من 500 جولة تفتيشية لوزارة الاقتصاد والطواقم المساندة لها، حُرر خلالها أكثر من 270 محضر ضبط لحالات تلاعب بالأسعار وغش تجاري وتم إيقاف ثلاثة تُجار من قبل النيابة وهم بانتظار المقتضى القانوني بحقهم.

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