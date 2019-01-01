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ميسي يعرض منزله الفاخر للبيع مقابل هذا الثمن

الخميس 04 نوفمبر 2021 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يعرض منزله الفاخر للبيع مقابل هذا الثمن



وكالات / سما /

قرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بيع منزله الفاخر الواقع في ميامي بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد مرور أقل من عام على شرائه.

واشترى ميسي طابقا كاملا في مبنى فاخر بميامي بأبريل الفائت مقابل 7.3 مليون دولار أميركي.

ويضم المنزل الذي اشتراه نجم باريس سان جرمان 4 غرف نوم، و4 حمامات، علما أن مساحته تبلغ 2100 أقدام مربعة، ويأتي مع شرفة ذات إطلالة خلابة.

وكانت وسائل إعلام قد ربطت شراء ميسي لهذا المنزل باحتمال لعبه في صفوف نادي "إنتر ميامي" بالدوري الأميركي لكرة القدم.

وحسبما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، فقد قرر ميسي بيع العقار مقابل 7.8 مليون دولار أميركي.

جدير بالذكر أن ميسي يمتلك عقارا آخر في ميامي، كان قد اشتراه في عام 2019 مقابل 5 ملايين دولار.

#ميسي #المنزل

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