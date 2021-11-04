شاهد: مشادة بين سفير جنوب أفريقيا وجنود الاحتلال بعد منعه من المشاركة بقطف الزيتون

رام الله / سما /

اعتدى الجيش الإسرائيلي، على قاطفي الزيتون في شرق بيت لحم، وعلى القائم بأعمال سفير جنوب إفريقيا في فلسطين ومنعه من المشاركة بموسم قطف الزيتون.

واحتجزت قوات الجيش الإسرائيلي أربعة مواطنين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه الآخرين وأرغمتهم والسفير ليسيبا ماتشابا على مغادرة الأرض".

#شاهد| مشادة كلامية بين سفير جنوب أفريقيا وقوات الاحتلال بعد منعه من التوجه للمشاركة بموسم قطف الزيتون شرق بيت لحم. pic.twitter.com/YLU9fRkIfM — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 4, 2021

وقال تيسير أبو مفرح، مدير بلدية تقوع الواقعة في شرق بين لحم، "إنهم توجهوا برفقة القائم بأعمال سفير جنوب إفريقيا لدى فلسطين إلى مكان تواجد المواطنين في قطف ثمار الزيتون في المنطقة المحاطة بمستوطنة "تقوع أ"، وقامت قوات الجيش الإسرائيلي بمهاجمتهم وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، قبل أن تقوم باحتجازه إلى جانب الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان منذر عميرة ومواطنين آخرين".

وقال أبو مفرح إن القائم بأعمال سفير جنوب إفريقيا خاطب الجنود قائلا: "جئنا إلى هنا لنقف على حقيقة معاناة المزارع الفلسطيني. وسألهم لماذا يتم الاعتداء على المتواجدين، هم في أرضهم، ولهم الحق أن يقطفوا ثمار زيتونهم؟".