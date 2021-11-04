  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شاهد: مشادة بين سفير جنوب أفريقيا وجنود الاحتلال بعد منعه من المشاركة بقطف الزيتون

الخميس 04 نوفمبر 2021 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: مشادة بين سفير جنوب أفريقيا وجنود الاحتلال بعد منعه من المشاركة بقطف الزيتون



رام الله / سما /

اعتدى الجيش الإسرائيلي، على قاطفي الزيتون في شرق بيت لحم، وعلى القائم بأعمال سفير جنوب إفريقيا في فلسطين ومنعه من المشاركة بموسم قطف الزيتون.
واحتجزت قوات الجيش الإسرائيلي  أربعة مواطنين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه الآخرين وأرغمتهم والسفير ليسيبا ماتشابا على مغادرة الأرض".

#شاهد| مشادة كلامية بين سفير جنوب أفريقيا وقوات الاحتلال بعد منعه من التوجه للمشاركة بموسم قطف الزيتون شرق بيت لحم. pic.twitter.com/YLU9fRkIfM

— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 4, 2021

وقال تيسير أبو مفرح، مدير بلدية تقوع الواقعة في شرق بين لحم، "إنهم توجهوا برفقة القائم بأعمال سفير جنوب إفريقيا لدى فلسطين إلى مكان تواجد المواطنين في قطف ثمار الزيتون في المنطقة المحاطة بمستوطنة "تقوع أ"، وقامت قوات الجيش الإسرائيلي بمهاجمتهم وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، قبل أن تقوم باحتجازه إلى جانب الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان منذر عميرة ومواطنين آخرين".

وقال أبو مفرح إن القائم بأعمال سفير جنوب إفريقيا خاطب الجنود قائلا: "جئنا إلى هنا لنقف على حقيقة معاناة المزارع الفلسطيني. وسألهم لماذا يتم الاعتداء على المتواجدين، هم في أرضهم، ولهم الحق أن يقطفوا ثمار زيتونهم؟".

الأكثر قراءة اليوم

"كان" العبرية تكشف مطالب حماس الجديدة من إسرائيل ..

الوزير تُعلن موعد صرف رواتب أسر الشهداء والجرحى والأسرى

دحلان للروس: مُستعدون للمصالحة وليس لدينا مطالب ولا شروط و لا أريد شيئا من السلطة

لابيد يجري جلسة طارئة مع تقدم المتمردين إلى العاصمة الأثيوبية

لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تعلن سلسلة قرارات دعمًا للمواطنين لمواجهة الغلاء (فيديو)

بينيت: لن يذهب قرش واحد من ميزانية الدولة إلى غزة أو حماس

شاهد: ايران تنشر فيديو يوثق هجوم زوارق للحرس الثوري على قوات أمريكية في بحر عمان

الأخبار الرئيسية

صحفي إسرائيلي يكشف كيف فسر رئيس المخابرات المصرية الفارق بين بينيت ونتنياهو !!

الرجوب يكشف موعد انعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح

4 وفيات و201 إصابات جديدة بكورونا في غزة

عباس كامل يتحدث عن خطة مصرية لوقف إطلاق نار طويل الأمد فى غزة

صحيفة تكشف عن رسائل تهديد "جدّية" من المقاومة للاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية