الاتحاد العالمي لنقابات العمال يدين تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية على أنها إرهابية

أثينا / سما /

أدان الاتحاد العالمي لنقابات العمال، الذي يمثل أكثر من 105 مليون عامل في 133 دولة في القارات الخمسة، قرار سلطات الاحتلال تصنيف ست منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني على أنها "منظمات إرهابية".

وقال الاتحاد في بيان له، إن "هذه المنظمات، المصنفة بشكل غير شرعي من قبل إسرائيل على أنها إرهابية، والتي تأسست قبل أكثر من 30 عامًا، تعمل بطريقة شفافة ووفقًا للقانون، وإن القرار الإسرائيلي اتخذ دون أي مبرر أو دليل مناسب".

وأضاف الاتحاد أن القرار "يأتي في سياق استمرار الاحتلال الإسرائيلي والمخططات الحالية لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة".

وأكد أن "الحركة النقابية ذات التوجه الطبقي تقف إلى جانب العمال والشعب الفلسطيني".

وجدد تضامنه الدائم مع النضال الفلسطيني من أجل الحرية والعودة والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب بسحب القرار الإسرائيلي بخصوص المنظمات الفلسطينية.