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الاحتلال يقرر تفعيل الاعتقال الإداري للأسير المضرب مقداد القواسمة

الخميس 04 نوفمبر 2021 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر تفعيل الاعتقال الإداري للأسير المضرب مقداد القواسمة



رام الله / سما /

 كشف نادي الأسير الفلسطيني صباح اليوم الخميس، بأن النيابة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي قررت تفعيل الاعتقال الإداري للأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمة من مدينة الخليل.

وقال نادي الأسير في بيان صحافي، “إن النيابة العسكرية للاحتلال، أبلغت المحامي جواد بولس عن نيتها بتفعيل أمر الاعتقال الإداريّ بحقّ الأسير مقداد القواسمة المضرب منذ (106) أيام، مُدعية أن هناك تقارير طبيّة، تُشير إلى وجود تحسن على وضعه الصحيّ”.

وحمّل المحامي بولس النيابة العسكرية للاحتلال كامل المسؤولية عن هذه الخطوة، وطلب التحقق من التقارير الطبيّة الصادرة عن مستشفى “كابلان” الإسرائيليّ، والتي كانت قد أكدت في كافة تقاريرها السابقة أن مقداد القواسمة يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة.

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