الكونغرس الأميركي يصادق على تعيين نيديس سفيرا لإسرائيل

القدس المحتلة / سما /

صادق الكونغرس الأميركي، اليوم الخميس، على تعيين توماس نيديس، وهو مرشح الرئيس الأميركي جو بايدن، سفيرا لإسرائيل، وذلك بعد سحب الحزب الجمهوري اعتراضه على التعيين.

وأعلن الرئيس الأميركي بايدن، اختياره لنيديس بعد نحو يومين من إعلان تشكيل الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت.

وعمل نيديس (60 عاما)، الذي يتولى حاليا منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك "مورغان ستانلي"، نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإدارية والموارد في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

كما كان نيديس الذي ولد في العام 1961 لعائلة يهودية في مدينة دولوث بولاية مينيسوتا، مستشارا مقربا من وزيرة الخارجة السابقة هيلاري كلينتون، وحصل على وسام الخدمة المتميزة لوزير الخارجية عام 2013.

ويعتبر السفير الأميركي لتل أبيب، مقربا من رئيس موظفي البيت الأبيض رون كلاين، ومساعدين آخرين للرئيس بايدن.

بدأ حياته في الكونغرس في مناصب مختلفة، بما في ذلك منصب مساعد رئيس مجلس النواب، قبل أن ينتقل للقطاع المصرفي عام 1996، ثم وزارة الخارجية.

وأكد نيديس وخلال جلسات الاستماع لتأكيد ترشيحه، أن تحديد نظام القبة الحديدية يخدم مصلحة الأمن القومي الأميركي، كما تعهد بدعم الاتفاقيات الإبراهيمية والعمل على برنامج الإعفاء من التأشيرات.

وتبنى نيديس موقف الرئيس بايدن، الذي يؤكد على منع إيران من حيازة السلاح النووي.

وباركت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "إيباك" هذا التعيين، مهنئة نيديس بتعيينه سفيرا للولايات المتحدة في تل أبيب.

وفي تل أبيب، قدم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، التهاني إلى نيديس بتوليه المنصب الجديد، قائلا إن "الولايات المتحدة هي أهم شريك إستراتيجي لإسرائيل"، معربا عن أمله الحفاظ على الصداقة بين البلدين.

وأضاف لبيد "أنتظر لقاء السفير الأميركي الجديد في القدس".

يذكر أن هذا التعيين سينهي الفراغ الذي شهده منصب السفير الأميركي لدى إسرائيل لنحو 10 أشهر، بعد تنحي السفير السابق ديفيد فريدمان كانون الثاني/يناير الماضي.