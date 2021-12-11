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لجنة الإنتخابات المركزية تقرر تمديد ساعات الترشح للانتخابات المحلية

الخميس 04 نوفمبر 2021 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الإنتخابات المركزية تقرر تمديد ساعات الترشح للانتخابات المحلية



رام الله / سما /

قررت لجنة الانتخابات المركزية تمديد ساعات استقبال طلبات الترشح للانتخابات المحلية، لتنتهي في تمام الساعة 12 من منتصف الليلة المقبلة، وذلك بسبب الإقبال الكبير على تسجيل القوائم الانتخابية.

وقالت اللجنة في بيان، اليوم الخميس، إن مكاتبها ستبقى مفتوحة في جميع محافظات الضفة لاستقبال طلبات الترشح حتى منتصف هذه الليلة، بما يتيح المجال أمام جميع القوائم الراغبة بالترشح بتقديم طلباتها للجنة، وتهيب اللجنة بالقوائم والمرشحين المسارعة في تقديم طلباتهم، وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة من فتح باب الترشح.

وكانت عملية الترشح بدأت في السادس والعشرين من الشهر الماضي، من خلال قوائم انتخابية تقدم طلبات ترشحها مرفقة بالوثائق اللازمة لمكتب لجنة الانتخابات في المحافظة التي تتبع له الهيئة المحلية التي ترغب القائمة بالترشح لمجلسها.

ومن المقرر أن تجري المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية في 376 هيئة محلية في الضفة الغربية يوم 11/12/2021، علماً أن عدد أصحاب حق الاقتراع في هذه الهيئات 702 آلاف مواطن ومواطنة، وفقاً لسجل الناخبين النهائي.

#لجنة الإنتخابات المركزية #الترشح #الانتخابات المحلية

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