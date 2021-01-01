  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الاسرى: 15 اسيرا مريضا "بالرملة" بينهم اسيرين مضربين يعانون ظروفا صحية صعبة

الخميس 04 نوفمبر 2021 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، بأن الحالة الصحية للأسرى المرضى القابعين فيما تسمى "عيادة سجن الرملة" تتفاقم باستمرار وتشهد تراجعا متواصلا مع مرور الوقت.

واوضحت الهيئة، ان عدد الاسرى القابعين في عيادة الرملة 15 اسيرا من بينهم اسيرين مضربين عن الطعام منذ اشهر بظروف صحية صعبة ومقلقة وهم هشام ابو هواش وعلاء الاعرج.

 وبينت ان غالبية الاسرى المرضى هناك يتناولون يوميا اكثر من 10 أنواع من المسكنات والمنومات لتخفيف أوجاعهم وآلآمهم.

وشددت الهيئة، ان الأوضاع الصحية للأسرى المرضى والجرحى والمضربين القابعين في " سجن الرملة" تزداد سوءا، في ظل غياب المتابعة الصحية الحثيثة لظروفهم وخصوصيتهم المرضية حيث تصنّف حالاتهم بأنها الأصعب بين الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وذكرت ان الاسرى هم كل من، خالد الشاويش ومنصور موقدة ومعتصم رداد وناهض الاقرع وصالح صالح، والاسير ناظم ابو سليم واحمد فقها واياد حريبات وعبد الرحمن برقان واحمد جابر وجمال زيد وتيسير ابو نعيم وشادي ابو عكر وعلاء الاعرج وهشام ابو هواش.

#هيئة الأسرى #الاسرى

الأكثر قراءة اليوم

السوق المالي الإسرائيلي يشهد ارتفاعًا في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الوزير تُعلن موعد صرف رواتب أسر الشهداء والجرحى والأسرى

دحلان للروس: مُستعدون للمصالحة وليس لدينا مطالب ولا شروط و لا أريد شيئا من السلطة

لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تعلن سلسلة قرارات دعمًا للمواطنين لمواجهة الغلاء (فيديو)

لابيد يجري جلسة طارئة مع تقدم المتمردين إلى العاصمة الأثيوبية

بينيت: لن يذهب قرش واحد من ميزانية الدولة إلى غزة أو حماس

شاهد: ايران تنشر فيديو يوثق هجوم زوارق للحرس الثوري على قوات أمريكية في بحر عمان

الأخبار الرئيسية

4 وفيات و201 إصابات جديدة بكورونا في غزة

عباس كامل يتحدث عن خطة مصرية لوقف إطلاق نار طويل الأمد فى غزة

صحيفة تكشف عن رسائل تهديد "جدّية" من المقاومة للاحتلال

"كان" العبرية تكشف مطالب حماس الجديدة من إسرائيل ..

القواسمي

عضو كنيست يهودي يوجه مذكرة عاجلة لغانتس: القواسمي بين الحياة الموت.. فلتطلق سراحه فورا.. كفى!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية