هيئة الاسرى: 15 اسيرا مريضا "بالرملة" بينهم اسيرين مضربين يعانون ظروفا صحية صعبة

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، بأن الحالة الصحية للأسرى المرضى القابعين فيما تسمى "عيادة سجن الرملة" تتفاقم باستمرار وتشهد تراجعا متواصلا مع مرور الوقت.

واوضحت الهيئة، ان عدد الاسرى القابعين في عيادة الرملة 15 اسيرا من بينهم اسيرين مضربين عن الطعام منذ اشهر بظروف صحية صعبة ومقلقة وهم هشام ابو هواش وعلاء الاعرج.

وبينت ان غالبية الاسرى المرضى هناك يتناولون يوميا اكثر من 10 أنواع من المسكنات والمنومات لتخفيف أوجاعهم وآلآمهم.

وشددت الهيئة، ان الأوضاع الصحية للأسرى المرضى والجرحى والمضربين القابعين في " سجن الرملة" تزداد سوءا، في ظل غياب المتابعة الصحية الحثيثة لظروفهم وخصوصيتهم المرضية حيث تصنّف حالاتهم بأنها الأصعب بين الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وذكرت ان الاسرى هم كل من، خالد الشاويش ومنصور موقدة ومعتصم رداد وناهض الاقرع وصالح صالح، والاسير ناظم ابو سليم واحمد فقها واياد حريبات وعبد الرحمن برقان واحمد جابر وجمال زيد وتيسير ابو نعيم وشادي ابو عكر وعلاء الاعرج وهشام ابو هواش.