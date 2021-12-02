"التعليم العالي" تطلق مسابقة فنون الكتابة الإبداعية لطلبة الجامعات والكليات

رام الله / سما /

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة الثقافة، مسابقةً خاصةً بفنون الكتابة الإبداعية والخط والرسم لطلبة مؤسسات التعليم العالي، وذلك ضمن مبادرة شهر اللغة العربية التي انطلقت من جامعة الدول العربية ومنظمة "اليونسكو" بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

وتأتي هذه المسابقة، وفق بيان للوزارة، كثمرة لمخرجات لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس مع وزير الثقافة عاطف أبو سيف، والذي بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارتين؛ خاصةً على صعيد تعزيز الرواية الفلسطينية لدى الطلبة والأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية من خلال تنفيذ نشاطات هادفة لطلبة الجامعات والكُليّات.

وأفاد رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في الوزارة أيمن هودلي بأن المسابقة تشمل مجالات (القصة القصيرة، والمقالة، والشعر، والخط، والرسم)، ويكون التقدّم لها بشكل مركزي في الوزارة، بحيث يتم تسليم الأعمال حتى نهاية دوام يوم الخميس 2/12/2021.

وأضاف: إنه سيتم إعلان النتائج وتكريم المشاركين، فيما ستُرشّح مجموعة من الأعمال الفائزة على المستوى العربي للمشاركة في مسابقة شهر اللغة العربية، التي تنظّمها جامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 16 كانون الأول من كل عام.

ويعد شهر اللغة العربية مشروع عربي إبداعي يركّز على الأعمال الإبداعية، واكتشاف المبدعين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.