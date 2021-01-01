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إيران تنشر فيديو للسيطرة على سفينة حاولت البحرية الأمريكية من خلالها سرقة النفط الإيراني

الخميس 04 نوفمبر 2021 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تنشر فيديو للسيطرة على سفينة حاولت البحرية الأمريكية من خلالها سرقة النفط الإيراني



وكالات

 نشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية مقطع فيديو قالت إنه للعملية التي نفذها الحرس الثوري الإيراني وأحبط فيها  محاولة للبحرية الأمريكية لسرقة نفط إيراني في بحر عُمان، الأربعاء.

وقالت الوكالة في تقريرها: "قامت القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية بعملية جريئة وحازمة وفي الوقت المناسب تصدت خلالها لعملية قرصنة بحرية لسرقة شحنة نفط ايرانية من قبل القوات الاميركية في بحر عمان.. وقامت قوات اميركية بتوقيف ناقلة نفط ايرانية بمنطقة بحر عمان وصادرت حمولتها بنقل الشحنة الى ناقلة اخرى تابعة لها قبل ان تتوجه لجهة مجهولة.."

وأضافت الوكالة: "وبالتزامن تحرك أبطال قوات حرس الثورة الاسلامية ونفذوا عملية إنزال على الناقلة الاميركية وسيطروا عليها، ليقوموا على الفور بتوجيه الناقلة نحو المياه الاقليمية الايرانية.. وبعد ذلك حاولت عدة مروحيات وسفن حربية اميركية استعادة السيطرة على الناقلة الا ان محاولاتها فشلت في تغيير مسير الناقلة. وتؤكد السلطات الايرانية ان ناقلة النفط موجودة حاليا داخل المياه الاقليمية الايرانية.. وتدخلت عدة قطع بحرية اميركية مجددا بجهود أكبر لقطع مسير الناقلة وتغييره الا انها فشلت وناقلة النفط حاليا داخل المياه الاقليمية الإيرانية".

يذكر أن جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" رد على ما أورته إيران قائلا: "لم يكن هناك مثل هذا العمل من قبل القوات البحرية الأمريكية للاستيلاء على أي شيء.. ما يشير إليه هذا يعود في 24 أكتوبر، حيث قامت أصول البحرية الأمريكية بمراقبة القوات الإيرانية شكل غير قانوني على متن سفينة تجارية والاستيلاء عليها في المياه الدولية في خليج عمان".

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