رام الله / سما /

تصدر تأكيد رئيس دولة فلسطين محمود عباس خلال تباحثه مع رئيس الوزراء الإيطالي، عدم قبول استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ومطالبته المسؤولين الإيطاليين بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى وإجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس، العناوين الرئيسية للصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة صباح اليوم الخميس.

كما أبرزت الصحف، خبر مواصلة سلطات الاحتلال تهويد المقبرة اليوسفية بالقدس وطمسها بالعشب الصناعي، وهدم منزلين بالمكبر وشرق يطا ومحليين تجاريين في حزما وإخطارات بكفر الديك، بالإضافة إلى رفع شركة استيطانية دعوى إخلاء بحق 7 عائلات مقدسية من حي الشيخ جراح الغربي.

وتناولت الصحف استمرار الأسرى الستة إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري وسط ظروف صحية خطيرة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة"

الرئيس يهاتف تيسير خالد معزيا بوفاة زوجته

"حماية المستهلك" واللجان الشعبية تحذران من التلاعب بأوزان وأسعار الخبز

الرئيس: لن نقبل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.. وطالبنا المسؤولين الإيطاليين بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة أسرانا المضربين عن الطعام الذين دخلوا حالة الخطر وبإطلاق سراح جميع الأسرى

إصابات وهدم منازل ومحلات تجارية وإخطارات واعتقالات بالضفة وطمس المقبرة اليوسفية بالعشب الصناعي

مقداد القواسمي.. أن تخسر وزنك وتزداد كرامة

ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام ووحدات القمع تقتحم سجن "جلبوع"

أبو بكر: بدء الإجراءات القضائية في "الجنايات الدولية" لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين

88 مليون دولار صافي أرباح البنوك العاملة في فلسطين خلال 6 أشهر

"الأيام"

نشطاء في الحقوق الرقمية يتهمون "فيسبوك" بالتحيز ضد الفلسطينيين

"الأونروا": غالبية أطفال غزة بحاجة إلى دعم وتدخل نفسي

الاحتلال يهدم منازل ومنشآت ويخطر بالهدم في عدة محافظات ويعتدي على قاطفي الزيتون

الرئيس يتباحث مع رئيس الوزراء الإيطالي: حل الدولتين يتم تقويضه يوميا من إسرائيل

جمعية استيطانية ترفع دعوى لإخلاء 7 عائلات من منازلها بالشيخ جراح

إسرائيل تسمح بدخول منتجات أردنية إلى فلسطين بقيمة 730 مليون دولار سنويا

أميركا تضع شركتي تجسس إسرائيليتين على اللائحة السوداء

القدس: الاحتلال يطمس المقبرة اليوسفية بالعشب الصناعي

الأسرى الستة يواصلون إضرابهم عن الطعام وسط ظروف صحية خطيرة

"القدس"

العسيلي رفع وتيرة توريد السلع الأساسية حفاظا على استقرار الأسعار

هاكرز ينشرون بيانات 290 ألف مريض إسرائيلي ويخترقون شركات هندسية

مستوطنون يهاجمون المركبات ويغلقون طريق جنين- نابلس وإصابات بمحيط "مقام يوسف" والخليل وهدم منزلين بالمكبر وشرق يطا ومحليين تجاريين في حزما وإخطارات بكفر الديك

شركة استيطانية تقدم دعوى إخلاء بحق 7 عائلات مقدسية من حي الشيخ جراح الغربي

الرئيس يؤكد على عدم قبول استمرار الاحتلال ويطالب العالم بالتدخل لإجراء الانتخابات في القدس

حديقة لليهود تفتح في "اليوسفية" الأسبوع المقبل!

استمرار الفعاليات والتنديد بذكرى وعد بلفور المشؤوم