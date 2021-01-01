حالة الطقس: أجواء جافة في الايام القادمة

رام الله / سما /

تسود أجواء معتدلة خاصة في المناطق الجبلية وحارة نسبياً في الأغوار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، حسب توقعات دائرة الارصاد الجوية، بينما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة: أجواء جافة حارة نسبيا في معظم المناطق وحارة في الأغوار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ،الرياح شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: أجواء جافة حارة نسبيا في معظم المناطق وحارة في الأغوار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ،الرياح شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: أجواء جافة حارة نسبيا في معظم المناطق وحارة في الأغوار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ،الرياح شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.