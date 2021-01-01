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السيتي يسحق بروج برباعية وينقض على الصدارة مستفيدا من تعثر سان جيرمان أمام لايبزيغ (فيديو)

الخميس 04 نوفمبر 2021 01:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السيتي يسحق بروج برباعية وينقض على الصدارة مستفيدا من تعثر سان جيرمان أمام لايبزيغ (فيديو)



وكالات/سما/

حقق مانشستر سيتي فوزا عريضا على ضيفه كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية السيتي كل من فيل فودين والجزائري رياض محرز ورحيم ستيرلينغ والبرازيلي غابرييل خيسوس في الدقائق 15 و54 و72 و90+2 على الترتيب، فيما سجل هدف بروج اليتيم مدافع السيتي جون ستونز بالخطأ في شباك فريقه.


وبهذا الفوز العريض، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 9 نقاط وانقض على صدارة المجموعة الأولى مستفيدا من تعادل باريس سان جيرمان (الوصيف 8 نقاط) بنتيجة 2-2 أمام مضيفه لايبزيغ الذي حقق أول نقطة له في البطولة ويقبع في المركز الأخير.

في المقابل، توقف رصيد بروج عند 4 نقاط في المركز الثالث بترتيب فرق المجموعة الأولى.

- لايبزيغ يجبر سان جيرمان على التعادل في الوقت القاتل:
افتتح لايبزيغ باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الثامنة عن طريق نجمه الفرنسي كريستوفر نكونكو، قبل أن يهدر زميله البرتغالي أندريه سيلفا بعدها بأربع دقائق فرصة ذهبية لتعزيز تقدم الفريق الألماني عندما أضاع ركلة جزاء تصدى لها ببراعة الإيطالي جيانلويجي دوناروما حامي عرين الفريق الباريسي.

وقلب باريس سان جيرمان الطاولة على مضيفه بتسجيله هدفين متتاليين عن طريق الهولندي جيورجينهو فاينالدوم في الدقيقتين 21 و39.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سجل لايبزيغ هدف التعادل من ركلة جزاء نفذها بنجاح الهنغاري دومينيك سزوبوسزلاي.

#مانشستر سيتي #كلوب بروج #باريس سان جيرمان #لايزبيغ #دوري أبطال أوروبا

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