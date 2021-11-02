  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

وفاة حمدة الخياطة تفجر ضجة في الشارع الأردني.. ووالدتها تكشف المستور ( فيديو)

الخميس 04 نوفمبر 2021 01:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة حمدة الخياطة تفجر ضجة في الشارع الأردني.. ووالدتها تكشف المستور ( فيديو)



عمان/سما/

يشهد الشارع الأردني ضجة واسعة على خلفية وفاة حمدة الخياطة العاملة في أحد المشاغل في منطقة الأزرق، بعدما تعرضت للإهانة والتوبيخ من قبل رئيسها في العمل.

وأصيبت حمدة الخياطة، التي لم تكن تعاني من أي أمراض وكانت تتمتع بصحة جيدة بانفجار في المخ أسفر عن وفاتها، عقب جدل مع رئيسها في العمل تطور إلى إهانتها والصراخ في وجهها، بحسب إعلام محلي.

وكشف تشريح الجثة عن وجود نزف دموي كبير في منطقة أسفل عنكبوتية الدماغ أدى إلى انفجار في المخ.

وقال موقع "رؤيا" الإخباري الأردني إن ذوي الضحية تقدموا بشكوى ضد الشركة التي يملكها أجانب من الجنسية الآسيوية.

واتهم زوج حميدة ووالدتها وشقيقها المدعي عليهم وعددهم "7" بـ "الإيذاء النفسي والمعنوي والإكراه المفضي إلى القتل بالاشتراك بحدود أحكام المواد 326 و330 و76 من قانون العقوبات الأردني".

وفي يوم الحادث (30 سبمتبر/أيلول 2021)، مارس المتهمون السبعة ضغطا على الضحية، شمل محاولة إكراهها على العمل أو تركه، لتدخل في نوبة بكاء شديد سقطت على أثره أمام العاملين في المشغل، لافظة أنفاسها الأخيرة، وهو ما تدعمه لقطات تم توثيقها بكاميرات المراقبة في المكان.

في سياق متصل، قالت والدة حمدة الخياطة، الحاجة "علاقة"، إن ابنتها الأربعينية توفيت نتيجة ضغط نفسي شديد في العمل، لافتة إلى أن زميلاتها في العمل أكدن ذلك، لكن خوفهن من قطع أرزاقهن يجبرهن على التزام الصمت.


وأثار الكشف عن الحادث موجة من الغضب العارم في المملكة، وسط اتهامات لرؤساء حمدة بقتلها عبر التهديد بقطع رزقها.

ودشن ناشطون هاشتاغ (وسم) #حمدة_الخياطة، على موقع تويتر، مطالبين بتوقيع أقصى العقوبة على رؤساء حمدة الخياطة، معتبرين أن قضيتها تسلط الضوء على إهدار حقوق العمال والإساءة إليهم.

وفي أول تعليق رسمي، قال المنحدث الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، إن الوزارة تتابع القضية عن كثب، لافتا إلى أن تقريرا قدم من الوزارة إلى الجهات المعنية، بحسب صحيفة "الدستور" الأردنية.

#حمدة الخياطة #الأردن #عمان #مشاغل الأزرق

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: رسالة شديدة اللهجة من المقاومة للاحتلال بشأن الأسرى ..وهذا ما وعدت به القاهرة

التنمية الاجتماعية تكشف آخر مستجدات صرف شيكات الشؤون والمنحة القطرية

الشيكل يلتهم الدولار واليورو.. فوائد وأضرار

اسعار العملات مقابل الشيكل

الوزير تُعلن موعد صرف رواتب أسر الشهداء والجرحى والأسرى

السوق المالي الإسرائيلي يشهد ارتفاعًا في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

صحيفة سعودية تتحدث عن تسجيلات "تورط" وزير الخارجية اللبناني والأخير يرد

الأخبار الرئيسية

"كان" العبرية تكشف مطالب حماس الجديدة من إسرائيل ..

القواسمي

عضو كنيست يهودي يوجه مذكرة عاجلة لغانتس: القواسمي بين الحياة الموت.. فلتطلق سراحه فورا.. كفى!

Izzeldin-Abuelaish-1-e1478120359261

أعضاء كنيست يطالبون بينيت بمقابلة طبيب فلسطيني فقد بناته بجريمة إسرائيلية في غزة

هنية

هنية: إلغاء الانتخابات مأزق وطني حقيقي أعادنا للمربع الأول.. و5 عناصر مهمة لبناء المشروع الوطني

اشتيه

صحيفة إسرائيلية: اشتية وبينيت في غلاسكو.. احتلال يلوث أم “غاز دفيئة”؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية