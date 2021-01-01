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الولايات المتحدة تدعو إلى "فتح قنوات دبلوماسية بين لبنان ودول الخليج"

الخميس 04 نوفمبر 2021 12:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة تدعو إلى "فتح قنوات دبلوماسية بين لبنان ودول الخليج"



واشنطن/سما/

دعت الولايات المتحدة، الأربعاء، السعودية وحلفاؤها من الدول الخليجية إلى استعادة العلاقات مع لبنان، معربة تفهمها لمخاوف الرياض.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين، "نعتقد أن العلاقات الدبلوماسية، قنوات الاتصال بين لبنان وشركائه، يجب أن تبقى مفتوحة"، بحسب وكالة فرانس برس 


وكانت السعودية، قد أعلنت مساء الجمعة الماضية، استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين.

كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها، وذلك على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورح قرداحي رفض الاعتذار عنها بشأن الحرب في اليمن.

وبدأت الأزمة بعد نشر مقابلة متلفزة قبل أيام جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".

وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار، مؤكدا أنه كان ليعتذر عن تصريحاته لو أنه أدلى بها خلال وجوده في منصبه الرسمي.

#الولايات المتحدة الأمريكية #لبنان #دول الخليج #السعودية #جورج قرداحي #الرياض

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