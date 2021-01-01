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ثنائية بنزيما في شباك شاختار تهدي ريال مدريد الصدارة (فيديو)

الخميس 04 نوفمبر 2021 12:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ثنائية بنزيما في شباك شاختار تهدي ريال مدريد الصدارة (فيديو)



مدريد/سما/

تغلب ريال مدريد الإسباني على ضيفه شاختار دانيتسك الأوكراني بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل ثنائية الفريق الملكي نجمه الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقتين 14 و61، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد البرازيلي فيرناندو في الدقيقة الـ39 من عمر اللقاء.


وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 9 نقاط وصعد إلى صدارة المجموعة الرابعة بانتظار المباراة الثانية في المجموعة التي يحل فيها إنتر ميلان الإيطالي (4 نقاط) على شيريف تيراسبول المولدوفي (6 نقاط).

في المقابل، توقف رصيد شاختار عند نقطة يتيمة في قاع ترتيب المجموعة الرابعة.

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