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تقرير: 10 أيام تفصل لبنان عن انقطاع تام في الانترنت وعزله عن دول العالم

الأربعاء 03 نوفمبر 2021 11:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: 10 أيام تفصل لبنان عن انقطاع تام في الانترنت وعزله عن دول العالم



بيروت/سما/

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن 10 أيام تفصل البلد عن الانقطاع التام في الإنترنت وعزله عن دول العالم، إذا لم توزع المنشآت النفطية المازوت للشركات المشغلة لقطاع الاتصالات.

وقالت قناة الـ"LBCI" في تقرير، إنه "إذا لم توزع المنشآت النفطية المازوت لشركات "أوجيرو"، و"ألفا" و"تاتش" وذلك بسبب رفض مصرف لبنان تأمين الدولارات لها، فإن لبنان مهدد بالانقطاع التام في الإنترنت وعزله عن دول العالم، خلال الأيام الـ10 المقبلة".

وأوضحت أن "هذه الشركات غير قادرة على تأمين الدولار لشراء المازوت وتشغيل محطاتها، فهي في السابق كانت تشتري المازوت من المنشآت النفطية بالليرة اللبنانية، وذلك قبل توقف مصرف لبنان عن استبدال الليرة بالدولار وقيمتها لليوم 130 مليار ليرة".

وبينت أن "هذا التوقف يعني توقف كافة الهواتف الأرضية والمحمولة ومقدمي خدمات البيانات ومقدمي الإنترنت وبالتالي عزل البلد عن العالم وشل الحركة في داخل مع توقف العمل في المرافق العامة والخاصة وتوقف حركة المطار والمرفأ والجامعات والمدارس".

#لبنان #الانترنت

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