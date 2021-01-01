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منصور عباس: "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي غير مطروح على جدول أعمال القائمة"

الأربعاء 03 نوفمبر 2021 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
منصور عباس: "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي غير مطروح على جدول أعمال القائمة"



القدس المحتلة /سما/

أكد رئيس القائمة العربية الموحدة والحركة الإسلامية الجنوبية، منصور عباس، لـ i24NEWS أن قائمته "انتخبت لخدمة المجتمع العربي ومتابعة قضاياه وأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي غير مطروح على جدول أعمال الحركة الإسلامية في هذه المرحلة".

وحول سياسة القائمة المستقبلية حتى بعد تمرير ميزانية الدولة اضاف عباس بإن "ما يهم بعد الميزانية هو تنفيذها وليس أمور أخرى". 

وبخصوص بنود الاستيطان في ميزانية الدولة لعامي 2022/2021 وتصويت القائمة العربية عليها، أكد عباس أنه "ما يهم هو وجود بنود جديدة تتعلق بالمجتمع العربي على الرغم من التصويت على بنود تتعلق في تعزيز الاستيطان" .

وتجري في هذه الأثناء المداولات حول ميزانية إسرائيل لعامي 2022/2021، حيث يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إلى تمرير يوم غد ميزانية الدولة الجديدة لعام 2021/2022 للمرة الأولى بعد 3 سنوات، وتحث أحزاب الائتلاف الحكومي جميع الأعضاء على كسب 61 صوتًا اللازمة للموافقة على الميزانية.

#القائمة العربية الموحدة #منصور عباس #الصراع الفلسطيني الاسرائيلي #الفلسطينيين #المجتمع العربي

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