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وزارة الاتصالات تفتتح دورة تدريبية GIS لموظفي القطاع الحكومي بغزة

الأربعاء 03 نوفمبر 2021 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الاتصالات تفتتح دورة تدريبية GIS لموظفي القطاع الحكومي بغزة



غزة /سما/

افتتحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورة تدريبية في نظم المعلومات الجغرافية " GIS" وذلك بمشاركة عدد من المختصين في الوزارات والهيئات الحكومية.

وتأتي الدورة في إطار مسؤوليات الوزارة تجاه القطاع الحكومي وتنفيذاً للخطة التشغيلية والتي تتضمن عقد دورات وبرامج تدريبية تقنية.

وافتتح الدورة كل من محمد السباح مدير عام الاقتصاد الرقمي و م. علي عكيلة مدير دائرة بناء القدرات الرقمية ومحمد طومان (مدرب الدورة) مدير دائرة الأنظمة المركزية في وزارة الاتصالات.

وقال السباح ان الدورة تأتي ضمن سعي الوزارة لنقل الخبرات العملية لموظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وبين عكيلة ان للدورة أهمية حيث تصقل العديد من المهارات والخبرات لموظفين القطاع الحكومي ضمن إطار تبادل الخبرات الحكومية وتظافر الجهود للارتقاء بالعمل الحكومي.

وعدد طومان الأهداف الرئيسية للدورة التدريبة ومدى أهميتها في خدمة العمل الحكومي من خلال التعرف على مبادئ نظم المعلومات الجغرافية GIS وتقليص الفجوة بين نظم المعلومات الجغرافية GIS ومختلف التخصصات مما يساهم في تسهيل المهام وتلبية احتياجات العمل.

#غزة #الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات #نظم المعلومات الجغرافية

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