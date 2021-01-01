نتنياهو يشن هجومًا حادًا على حكومة بينيت خلال مناقشات إقرار الميزانية (فيديو)

القدس المحتلة /سما/

شن زعيم حزب المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء يوم الأربعاء، هجوماً حادًا على على حكومة نفتالي بينيت خلال مناقشات إقرار الموازنة في الكنيست.

وقال نتنياهو: " لقد ووعد بينيت بأنّ الحكومة ستخفض الضرائب، محظوظ ليس هناك ضريبة على وعوده، إنهم يرفعون الضرائب .. ضريبة على المشروبات الغازية وضريبة على الأدوات التي تستخدم لمرة واحدة، وضريبة وضريبة ... بينما قمنا في حكومتي السابقة برفع الأجور بنسبة 50%".

وأضاف: "لم تزد الأجور في عهد بينيت بمقدار شيكل واحد مع أنه وعد بذلك"، لافتاً إلى أنّ حكومة الأكاذيب وعدت بتخفيض الأسعار وفي الواقع ترتفع الأسعار، من وقود إلى كهرباء إلى نقل عام إلى فواكه.

وأشار إلى أنّ كل شيء يرتفع باستثناء مقاعد حزب بينيت.