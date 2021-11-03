تعرف على التشكيلة الأساسية لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

وكالات/سما/

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأربعاء صوب ملعب "أنفيلد" الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين ليفربول الإنجليزي وضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني ضمن الجولة الرابعة من دوري الأبطال.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية، في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الروخي بلانكوس":

إليكم اختيارات المدرب يورغن كلوب لمواجهة جديدة في #دوري_أبطال_أوروبا ????⭐#ليفربول_أتلتيكو — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 3, 2021



بينما اختار الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":

تشكيلة الأتليتي الأساسية ❤️???? pic.twitter.com/PFlcnFnYn7 — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) November 3, 2021



ويتصدر ليفربول فرق المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط وبفارق 5 نقاط عن وصيفه أتلتيكو.