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تعرف على التشكيلة الأساسية لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

الأربعاء 03 نوفمبر 2021 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على التشكيلة الأساسية لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال



وكالات/سما/

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأربعاء صوب ملعب "أنفيلد" الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين ليفربول الإنجليزي وضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني ضمن الجولة الرابعة من دوري الأبطال.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية، في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الروخي بلانكوس":


بينما اختار الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":


ويتصدر ليفربول فرق المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط وبفارق 5 نقاط عن وصيفه أتلتيكو.

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