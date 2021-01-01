هذا ما طلبته إدارة بايدن من إسرائيل لوقف الانقلاب في السودان؟

القدس المحتلة /سما/

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من إسرائيل استغلال علاقاتها مع قائد الجيش السوداني اللواء عبد الفتاح البرهان الذي قاد الانقلاب العسكري في البلاد الأسبوع الماضي لإقناعه وبقية قادة الجيش بوقف الانقلاب وإعادة الحكومة المدنية وفقا لموقع واللا العبري الذي نقل عن مسؤولين إسرائيليين وامريكيين.

ولعب الجنرال برهان دورًا رئيسيًا في عملية التطبيع بين إسرائيل والسودان خلال العامين الماضيين.

وبينما أدانت جميع الحكومات الغربية الانقلاب العسكري في السودان ، التزمت الحكومة الإسرائيلية الصمت حيال هذه القضية حتى الآن. أدى هذا السلوك إلى شعور في كل من السودان وواشنطن بأن الإسرائيليين يدعمون خطوة قام بها البرهان والجيش.

وأثار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الأسبوع الماضي الوضع في السودان في محادثة هاتفية مع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون كبار إن بلينكن طلب من جانتس أن تشجع إسرائيل الجنرالات في السودان على إنهاء الانقلاب العسكري.

ونقل الأمريكيون رسائل مماثلة في محادثاتهم مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء في تل ابيب.

وقبل أسبوعين من الانقلاب العسكري ، زار وفد من كبار ضباط الجيش السوداني إسرائيل وأجرى محادثات مع كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء والموساد.

وأعطى الضباط السودانيون لمحاوريهم الإسرائيليين لمحة عامة عن الأزمة السياسية في البلاد ، لكن كبار المسؤولين الإسرائيليين لم يلمحوا حتى إلى احتمال حدوث انقلاب عسكري.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، زار وفد من الموساد الخرطوم واجتمع مع كبار ضباط الجيش السوداني. وقال مسؤولون إسرائيليون إن الغرض من الزيارة هو تكوين انطباع عن الوضع في البلاد وعدم التدخل في حل الأزمة. وأضافوا أن الوفد لم يلتق باللواء برهان بل بضباط آخرين في الجيش السوداني