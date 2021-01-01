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إسرائيل تشارك في مناورات لزيادة أمن وسلامة النفط القبرصي

الأربعاء 03 نوفمبر 2021 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تشارك في مناورات لزيادة أمن وسلامة النفط القبرصي



القدس المحتلة /سما/

ذكرت قناة "i24 news" الإسرائيلية، أن إسرائيل شاركت اليوم الأربعاء في مناورات سنوية قبالة الساحل الجنوبي لقبرص، بهدف زيادة أمن وسلامة منصات النفط والسفن، في ظل التوتر مع تركيا بشأن المطالبات المتنافسة باحتياطات الهيدروكربونات.
 
وبحسب القناة، شملت المناورات أنشطة البحث والإنقاذ والإجلاء الطبي وعمليات مكافحة التلوث ومحاكاة مكافحة "الإرهاب" التي تنطوي على تحرير منصة نفطية وسفينة دعم من قبل القوات القبرصية.
 
من جهته قال وزير الدفاع القبرصي شارالامبوس بيتريدس: "نحن ندرك أن استخدام منطقتنا الاقتصادية الخالصة لا يأتي فقط بفوائد، ولكن أيضًا مع مسؤوليات".
 
وأشارت القناة إلى أن حكومة قبرص اليونانية تشارك في نزاع مستمر مع جمهورية شمال قبرص التركية، حول الحقوق الاقتصادية في رواسب الغاز البحرية في البحر المتوسط.

#اسرائيل #مناورة عسكرية #قبرص #منصات النفط والسفن

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