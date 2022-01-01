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العسيلي: رفع وتيرة توريد السلع الأساسية حفاظا على استقرار الأسعار

الأربعاء 03 نوفمبر 2021 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
العسيلي: رفع وتيرة توريد السلع الأساسية حفاظا على استقرار الأسعار



رام الله /سما/

 كشف وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأربعاء، عن رفع وتيرة عمليات توريد السلع الأساسية خاصة الدقيق والأرز والزيوت النباتية، من قبل مستوردي السلع الأساسية، حفاظا على استقرار الأسعار في ظل تزايد الطلب العالمي على هذه الأصناف.

وأوضح العسيلي خلال لقاء مع الصحافة الاقتصادية، أن تدابير الحكومة في الحفاظ على توفير سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار عادلة هدف استراتيجي ويحظى بأولوية في أجندة الحكومة.

وشدد الوزير على أن المخزون الحالي من السلع الأساسية يلبي احتياج المواطنين، مع التزام وتعهد التجار ببيع المخزون وفق السعر القديم.

#الاقتصاد الوطني #خالد العسيلي

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