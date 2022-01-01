غنايم: حان الوقت أن يرى شبابنا في بلداتهم ما يرونه من تقدم بالبلدات اليهودية

القدس المحتلة /سما/

أكد عضو الكنيست مازن غنايم عن القائمة العربية الموحدة أن القائمة الموحدة ستصوت مع قانون موازنة الدولة لأن هذه المرة الأولى التي يُذكر فيها المجتمع الفلسطيني بموازنة الحكومة الإسرائيلية على حد قوله.

وتابع غنايم أن تصويت الموحدة على القانون يأتي في ظل حفاظ القائمة على إنجازاتها التي حققتها لصالح المجتمع الفلسطيني في أراضي الـ48 سواء الخطة الخمسية التي بموازنة 30 مليار شيكل وخطة مكافحة الجريمة بموازنة 2.5 مليار والاعتراف بقرى النقب الـ3 وغيرها.

وأشار مازن غنايم إلى أن تصويت الموحدة ضد الموازنة قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة الإسرائيلية وبالتالي إعادة الانتخابات والتي ستفرز حكومة أكثر يمينية، لافتًا إلى أن قوانين القومية وكامينتس تم سنها على الرغم من وجود 15 نائبًا فلسطينيًا في الكنيست الإسرائيلي.

وأضاف غنايم “أين كانت الحكومة السابقة وماذا فعلت للمجتمع العربي خلال سنوات وجودها بالحكم في مجال الرياضة، وبناء ملاعب كرة قدم، والمتنزهات، ومكافحة الجريمة والعنف، وغيرها”؟

ووجه النائب غنايم كلامه لرئيس الموحدة منصور عباس، “أشد على يديك، استمر، جاء الوقت أن نعطي جوابًا لكل ولد، شاب، وشابة عربية تخرج من بيتها وتنظر يسارًا ويمينًا وتتساءل: لماذا لا يوجد في بلدتي ما يوجد في البلدات اليهودية”؟

وختم النائب غنايم خطابه بأن الموحدة تريد أن يكون لابن النقب سقف بيت يؤويه، ولابن المثلث تعليمًا يضمن مستقبله، وتريد تقليل عدد الطلاب الفلسطينيين في الصفوف، وحل مشكلة 13 ألف معلم فلسطيني عاطل عن العمل، ويريد لابن الجليل أن يعيش بأمن وأمان.