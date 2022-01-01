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الجزائر: لن نتخلى عن دعم الفلسطينيين لاسترجاع حقوقهم

الأربعاء 03 نوفمبر 2021 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائر: لن نتخلى عن دعم الفلسطينيين لاسترجاع حقوقهم



الجزائر /سما/

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أن الجزائر لن تتخلى عن الشعوب المستعمرة في كفاحها من أجل اسـترجاع حقوقهـا الأساسية وتقرير مصيرها.

وقال لعمامرة في كلمة بمناسبة إحياء الذكرى الـ21 للقرار 1325 لمجلس الأمن للأمم المتحدة المتعلق بـ"المرأة، السلم والأمن"، وكذا الاحتفاء بيوم الأمم المتحدة "UN DAY 2021"، اليوم الأربعاء، إن "الجزائر ستظل سندا للشعوب المستعمرة في كفاحها ونضالها من أجـل اسـترجاع حقوقهـا الأساسية وتقريـر مصـيرها، بدعمها اللامشروط للشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المغصوبة كذا وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الصحراوي في كفاحه المشروع من أجل تقرير مصيره واستقلاله"، وفق صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وأضاف: "اليوم كما الأمس، تستمد الأمم المتحدة قوتها من ثبات ووفاء الدول الأعضاء فيها للقيم والأهداف المكرسة في الميثاق، بما في ذلك حق تقرير المصير للشعوب المستعمرة وقضايا السلم والحرية والعدالة وحقوق الإنسان".

#وزير الخارجية الجزائري #رمطان لعمامرة #الجزائر

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