اقتصاد غزة: تسجيل أكثر من 200 محضر ضبط منذ بداية الأسبوع

غزة /سما/

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، عن تسجيل أكثر من 200 محضر ضبط من يوم السبت 23 تشرين الأول/ أكتوبر، وحتى تاريخ اليوم الأربعاء، للمخالفين.

وأشار المتحدث باسم وزارة الاقتصاد بغزة، عبد الفتاح أبو موسى، في حديث لإذاعة "صوت الأقصى"، مساء يوم الأربعاء، إلى أنّ معظم محاضر الضبط حرّرت في رفع السعر، وتم تحويلها للشؤون القانونية لأخذ المقتضى القانوني بذلك.

أكد أبو موسى، على أنّ أي احتكار واستغلال للمستهلك في رفع السعر الطبيعي للسلع، ستُحرر ضدها محاضر ضبط للمخالفين وتحويلها للشؤون القانونية لأخذ المقتضى القانوني بذلك.