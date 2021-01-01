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داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس

الأربعاء 03 نوفمبر 2021 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس



غزة /سما/

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح غداً الخميس، سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة والرابعة والخامسة حتى الرقم (120) من كشف رقم (2021/36).

وأشار الوزارة إلى أن السفر سيشمل الأسماء من (101) حتى (152) من كشف الجوازات المصرية، داعية الواردة أسمائهم في تلك الحافلات للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، إضافة إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

#غزة #وزارة الداخلية #الية السفر #معبر رفح

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