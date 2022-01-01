الصحة العالمية تمنح موافقة طارئة للقاح الهندي

القدس المحتلة /سما/

منحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، موافقة طارئة للقاح "كوفاكسين" الذي طورته مجموعة "بهارات بايوتيك" الهندية المضاد لكوفيد-19.

وأوضحت المنظمة أن اللقاح يعطى على جرعتين تفصل بينهما أربعة أسابيع، مشيرة إلى أنه "مناسب خصوصا للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بسبب سهولة تخزينه".

وأفادت المنظمة بأن هذا اللقاح الفعال بنسبة 78 في المئة، موصى به لجميع الفئات العمرية بدءا من سن 18 عاما.

يذكر أن "كوفاكسين" هو أول لقاح يتم تطويره وتصنيعه بالكامل في الهند، يحصل على موافقة هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وبذلك، ينضم إلى قائمة اللقاحات المضادة لكوفيد والتي أعطتها منظمة الصحة العالمية موافقتها، وهي "فايزر/بايونتيك" و"موديرنا" و"أسترازينيكا" و"جونسون أند جونسون" و"سينوفارم" و"سينوفاك".

وتسهل موافقة منظمة الصحة العالمية الاعتراف الدولي باللقاح خصوصا للوكالات الأممية وآلية "كوفاكس" التي تم إنشاؤها لتسهيل وصولها إلى البلدان الأكثر فقرا.