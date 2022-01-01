استقبال رسمي للنائب البطريركي المطران وليم الشوملي في بيت لحم

بيت لحم /سما/

استقبل محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد النائب البطريكي في عمان المطران وليم شوملي وعضو المجلس البابوي للحوار بين الاديان في مقر محافظة بيت لحم بحضور قادة الاجهزة الامنية وأمين سر حركة فتح محمد المصري والحاج داوود الزير ومحمد خليل اللحام وعدد من الشخصيات الاعتبارية بالمحافظة.

وجرى للمطران الشوملي استقبال رسمي بهذه المناسبة، وخلال ذلك رحب حميد بالمطران الشوملي بهذه الزيارة في رحاب مدينة بيت لحم والتي تستعد للاحتفال باعياد الميلاد المجيدة وقال ان هذه المدينة المتميزة بعلاقاتها وتعايشها المشترك ومكانتها التاريخية تواجه في الوقت نفسه اجراءات احتلالية لا تتوقف سواءا بالاقتحامات العسكرية والاعتقالات وهدم المنزل والاعتداء على المزارعين والتوسع الاستيطاني الذي يستهدف اراضيها انما تواجهه بكل تصميم وعزم على ان تدحر هذه الهجمة وان تعيش بامن وسلام واستقرار ولتستقبل السياح من جديد ، معتبرا قرار اسرائيل دعوة السياح بعدم المبيت في فنادقها انه اعتداء عنصري جديد واستهداف لمكانتها المقدسة التي ستبقى كذلك رغم كل هذه الاعتداءات.

من جانبه اعرب المطران الشوملي عن تقديره لحفاوة الاستقبال وهو سعيد بوجوده في مدينته بيت لحم ومدينة كل المؤمنين حول العالم وتمنى ان تكون موسم الاعياد القريبة محطة للازدهار والتقدم وتحقيق السلام العادل في ربوع الاراضي المقدسة عموما وان ينعم الشعب الفلسطيني بالحرية والامن والاستقرار.

كما تطرق الى مكانة ابرشية البطريركية اللاتينية وقال ” ان هذا التنقل من مكان الى آخر، بين الأردن وفلسطين، وفلسطين والاردن إنما يدل على وحدة أبرشية البطريركية اللاتينية كما ارادها الكرسي الرسولي منذ بدايات التأسيس. ونريد أن تبقى البطريركية واحدة، يجمعها ويصل بينها ولا يجزئها نهر الأردن، هذا النهر المقدس الذي فيه اعتمد الرب فتقدست مياهه باعتماده”.