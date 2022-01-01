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الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 حالات وفيات و290 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 03 نوفمبر 2021 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 حالات وفيات و290 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله /سما/

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الاربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

‎وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 2، الخليل 39، جنين 17، رام الله والبيرة 17، بيت لحم 11، قلقيلية 1, أريحا والأغوار 3، نابلس 11، طولكرم 3، طوباس 2، سلفيت 1، قطاع غزة 184".

‎وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 3، الخليل 33، جنين 26، رام الله والبيرة 16، بيت لحم 6، قلقيلية 3، أريحا والأغوار 5، نابلس 5، طولكرم 4، طوباس 9، سلفيت 0، قطاع غزة 200".

‎وسجلت حالتا وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وحالة في قلقيلية.

‎ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 52 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 81 مريضاً، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #اصابات كورونا #فلسطين

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