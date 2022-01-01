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تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي

الأربعاء 03 نوفمبر 2021 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي



روما /سما/

بدأ قبل قليل اجتماع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مع رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي، وذلك في قصر كيجي، مقر رئاسة الوزراء، في العاصمة روما.

وكان رئيس الوزراء في استقبال الرئيس، وعُزف النشيدان الوطنيان الفلسطيني والايطالي، واستعرضا حرس الشرف الذي اصطف للتحية.

وبحث الرئيس مع دراجي العلاقات الثنائية وآخر التطورات والمستجدات التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وأطلع الرئيس، رئيس الوزراء الإيطالي على ما تتعرض له مدينة القدس والمقدسات من انتهاكات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، والجهود السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

حضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفيرة فلسطين لدى إيطاليا عبير عودة.

#الرئيس عباس #رئيس الوزراء الايطالي #ماريو دراجي

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