الاحتلال يعتدي على المزارعين والمتطوعين اثناء قطافهم الزينون ويعتقل الناشط منذر عميرة

القدس المحتلة /سما/

اعتدى جنود الاحتلال الاسرائيلي بعد ظهر اليوم على متطوعين ومزاعين اثناء عملهم في قطف ثمار الزيتون في اراضي تابعة لبلدة تقوع وتقع قرب مستوطنة تكواع المقامة على اراضي البلدة وذلك بحضور سفير دولة جنوب افريقيا لدى السلطة الفلسطينية.

وهاجم الجنود المزارعين والمتطوعين واعتقلت الناشط منذر عميرة رئيس اللجنة التنسيقية لمواجهة الاستيطان والاحتلال في الضفة ومنسق حملة “فزعة ” لمساندة المزارعين لقطف الزيتون كما احتجزت المصور اكرم العمور والناشط موسى ابو مفرح كما احتجزت مدير بلدية تقوع تيسير ابو مفرح لبعض الوقت.

وكان على راس القوة ضباط من جيش الاحتلال الذين طالبوا المتواجدين بالخروج من الارض بدعوى وجود امر عسكري بمنعهم من ذلك فدار نقاشا بين النشطاء وجنود الاحتلال حيث رفض تيسير ابو مفرح ما يقوله الجنود وقال ان هذه الارض هي ارض فلسطينية ولا يمكن لاحد ان يمنعنا من التواجد فيها، بينما قال الناشط محمود زواهرة للجنود وباللغة الانجليزية بانه ليسوا لهم الحق التواجد هنا “فمنكم من جاء من روسيا او كندا او بولندا اما نحن اصحاب الارض الحقيقيين فكيف لكم ان تتخذوا مثل هذا القرار”.

السفير الافريقي ماسيبا ماشبال استنكر قيام الجنود بمثل هذه الخطوة وقال مخاطبا الضابط”انا دبلوماسي لي الحق ان اكون في اي مكان فكيف لك ان تطردني ونحن جئنا هنا من اجل قطاف الزيتون وسوف احتج رسميا من خلال دولتنا على ما تقوموا به”.

واثناء اقتحام الجنود هذه الارض تواجد عدد من المستوطنين خلف السياج الذي يفصل بين المستوطنة والارض المستهدفة وهم يراقبون ما يحصل اذ لاحق الجنود المتواجدين وقال ابو مفرح ان اكبر دليل على تواجد المستوطنين ومراقبتهم لخطوات الجنود بانها ارضاء لهم.