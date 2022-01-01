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دورة تدريبية في جنين حول” ريادة أعمال وكتابة مقترحات مشاريع “

الأربعاء 03 نوفمبر 2021 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
دورة تدريبية في جنين حول” ريادة أعمال وكتابة مقترحات مشاريع “



جنين /سما/

 نظم اتحاد صناعة الحجر والرخام فرع جنين دورة تدريبية استكمالية حول” ريادة أعمال وكتابة مقترحات مشاريع ” لمجموعة من الطلبة.

وافتتح الدورة، نائبه كمال أبو الرب ممثلا عن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب ، بحضور مدير الدفاع المدني العقيد عماد أبو ذياب ، ومدير فرع الاتحاد حسام زكارنه .

وأعرب أبو الرب، عن شكره لجهود الاتحاد في نقل المعلومات للمتدربين حول كيفية كتابة مقترحات مشاريع منافسة ومشاركة السيدات في مشاريع نوعية تخدم قطاع صناعة الرخام والحجر .

وشكر زكارنه محافظة جنين على استضافة الدورة الاستكمالية لتعلم أساسيات ومقترحات كتابة المشاريع وأضاف هناك توجه لإنشاء أول مشغل خاص بالسيدات في هذا المجال .

#جنين #دورة تدريبية

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