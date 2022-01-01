توقيع محضر استلام قطعة أرض حكومية لمنفعة مستشفى جنين الحكومي

جنين /سما/

وقع مدير مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي د.وسام بكر ومدير دائرة الأملاك في جنين عرفات حنني ،اليوم، محضر استلام قطعة أرض حكومية لمنفعة المستشفى لغايات التوسعة، بناء على المرسوم الرئاسي والمتضمن تخصيص جزء من قطعة أرض حكومية والبالغة مساحتها ( 2339 م2) لصالح وزارة الصحة ولمنفعة مستشفى جنين الحكومي ولتخفيف الضغط عليه .

وجرى الاستلام، بحضور نائب المحافظ كمال أبو الرب، ومدير عام المستشفيات في وزارة الصحة د. نجي نزال، ومدير عام الشؤون القانونية في سلطة الأراضي أحمد الأحمد ، ونائب شرطة المحافظة العقيد ابراهيم طومار .