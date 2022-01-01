إخطارات بوقف بناء خمسة منازل في كفر الديك بسلفيت

سلفيت /سما/

سلمت سلطات الاحتلال إخطارات بوقف العمل والبناء لخمسة منازل في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وقال رئيس بلدية كفر الديك إبراهيم الديك إن دوريات الإدارة المدنية ترافقها قوات الاحتلال اقتحمت البلدة مساء الثلاثاء، وسلمت إخطارات بوقف العمل والبناء لخمسة منازل بحجة أنها تقع بمناطق مصنفة “ج”.

وتقع هذه المنازل في المنطقة الغربية والشمالية من البلدة المعروفة باسم “الخلال” بين بلدتي كفر الديك وبروقين.

وبين أن أربعةً من هذه المنازل مسكونة بينما الخامس قيد الإنشاء، وتعود الملكية لكل من المواطنين عماد الديك، ومحمود ناجي، وهاني ناجي، ومحمد ناجي وشريف علي أحمد.

من ناحيته، ندد محافظ سلفيت عبد الله كميل بسياسة الاحتلال العدوانية والتي تحارب الوجود الفلسطيني، مضيفا أن هناك استهدافا دائما من حكومة الاحتلال وتحت حجج واهية لتمكين المستوطنين من الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي محافظة سلفيت لصالح التوسع الاستيطاني.

ودعا أصحاب المنازل إلى التوجه للجهات المسؤولة بالمحافظة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة من الناحية القانونية.