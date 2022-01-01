  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إخطارات بوقف بناء خمسة منازل في كفر الديك بسلفيت

الأربعاء 03 نوفمبر 2021 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
إخطارات بوقف بناء خمسة منازل في كفر الديك بسلفيت



سلفيت /سما/

سلمت سلطات الاحتلال إخطارات بوقف العمل والبناء لخمسة منازل في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وقال رئيس بلدية كفر الديك إبراهيم الديك إن دوريات الإدارة المدنية ترافقها قوات الاحتلال اقتحمت البلدة مساء الثلاثاء، وسلمت إخطارات بوقف العمل والبناء لخمسة منازل بحجة أنها تقع بمناطق مصنفة “ج”.

وتقع هذه المنازل في المنطقة الغربية والشمالية من البلدة المعروفة باسم “الخلال” بين بلدتي كفر الديك وبروقين.

وبين أن أربعةً من هذه المنازل مسكونة بينما الخامس قيد الإنشاء، وتعود الملكية لكل من المواطنين عماد الديك، ومحمود ناجي، وهاني ناجي، ومحمد ناجي وشريف علي أحمد.

من ناحيته، ندد محافظ سلفيت عبد الله كميل بسياسة الاحتلال العدوانية والتي تحارب الوجود الفلسطيني، مضيفا أن هناك استهدافا دائما من حكومة الاحتلال وتحت حجج واهية لتمكين المستوطنين من الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي محافظة سلفيت لصالح التوسع الاستيطاني.

ودعا أصحاب المنازل إلى التوجه للجهات المسؤولة بالمحافظة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة من الناحية القانونية.

#سلطات الاحتلال #اخطار هدم #بلدة كفر الديك

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: رسالة شديدة اللهجة من المقاومة للاحتلال بشأن الأسرى ..وهذا ما وعدت به القاهرة

الشيكل يلتهم الدولار واليورو.. فوائد وأضرار

الكشف عن أول أيام رمضان 2022 في جميع الدول العربية

اسعار العملات مقابل الشيكل

صحيفة سعودية تتحدث عن تسجيلات "تورط" وزير الخارجية اللبناني والأخير يرد

ما هي القدرات الصاروخية لـ "حزب الله" ولماذا تخيف "إسرائيل"؟

السوق المالي الإسرائيلي يشهد ارتفاعًا في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 حالات وفيات و290 إصابة جديدة بفيروس كورونا

"الكيلة": ظُلمنا كثيراً في ملف صفقة تبادل اللقاحات والتحقيقات أثبتت عدم وجود فساد مالي وإداري

618263ed4c59b75c5e102cd7

الحرس الثوري الإيراني يؤكد احتجازه ناقلة أجنبية في بحر عمان ويوضح توقيت العملية

طائرات

مصدر قلقٍ لواشنطن وإسرائيل: طهران زودت حماس والجهاد الاسلامي بسلاح الطائرات المسيّرة الإيرانية

غزة

لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تعلن سلسلة قرارات دعمًا للمواطنين لمواجهة الغلاء (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية