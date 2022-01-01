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112 يومًا على إضرابه.. جلسة للنظر بالالتماس المقدم للطعن بالقرار الإدارى للأسير الفسفوس غدًا

الأربعاء 03 نوفمبر 2021 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
112 يومًا على إضرابه.. جلسة للنظر بالالتماس المقدم للطعن بالقرار الإدارى للأسير الفسفوس غدًا



رام الله /سما/

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، إن غدًا جلسة للنظر في الالتماس المقدم للطعن في القرار الإداري للأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس في المحكمة العليا، وذلك الساعة 2:30 عصرًا.

ويواصل الفسفوس إضرابه عن الطعام لليوم 112 على التوالي، وقد صدر بحقه مؤخرًا أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور.

كما يواصل خمسة آخرون إضرابهم إلى جانب كايد الفسفوس، وهم مقداد القواسمة منذ 105  أيام، وعلاء الأعرج منذ 88 يومًا، وهشام أبو هواش منذ 79 يومًا، وعياد الهريمي منذ 42 يومًا ولؤي الأشقر منذ 23 يومًا.

#الأسير كايد الفسفوس #العليا الاسرائيلية #الاسرى المضربين عن الطعام

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