اسرائيل: ابتكار جديد يقضي على الأورام الخبيثة

القدس المحتلة /سما/

طور أطباء مستشفى "رامبام" في مدينة حيفا ( شمال إسرائيل) لأول مرة طريقة نجحت في الحالات الأولى في القضاء التام على الأورام الخبيثة التي كانت غير قابلة للعلاج حتى الآن، ونجحت وحدة الأشعة في مشفى "رامبام" في تطوير طريقة مبتكرة تقلل من أورام الساركوما. وقال طبيب في رامبام: "عند المرضى الثلاثة الأوائل، تم تسجيل نجاح كامل وتم إزالة الأورام بالكامل".

وتمكن باحثو "رامبام" من بناء برنامج إشعاعي فريد، باستخدام طريقة تسمى GRID والتي تعمل باستخدام اشعاعات معقدة واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد مسار الإشعاع اللازم للعلاج، وتمكن الباحثون من علاج أورام الساركوما التي يصعب علاجها حتى الآن. وتعتبر أورام الساركوما عدوانية ومقاومة للعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي، ويتم تعريفها على أنها غير جراحية إذا كانت مرتبطة بالأعضاء الحيوية أو الأعصاب أو الأوعية الدموية.

الدكتور سالم بلان احد مبتكري العلاج قال أنه "لسوء الحظ، تكون أورام الساركوما عادة مقاومة للإشعاع، وفي كثير من الأحيان تنتهي الجراحة بحواف الورم إيجابية، مما يعني أن هناك خطرًا كبيرًا من عودة الورم. إذا كان الورم ينمو في الأنسجة الدهنية أو العضلات يكون أخف، فالمشكلة هي عندما يكون الورم مرتبطًا بعضو أساسي مثل الكلى والأمعاء والأوعية الدموية الكبيرة أو العصب المركزي. في مثل هذه الحالة ، تكون هذه أورامًا عدوانية يصعب علاجها مع قصر متوسط العمر المتوقع للمرضى".

واضاف د.بلان "إن الطريقة التي طورناها تجعل من الممكن إجراء الإشعاع على المسار وبجرعة مدروسة بعناية ، مع الحفاظ على الأعضاء الحيوية "