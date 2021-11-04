انطلاق فعّاليات معرض مشروع تحسين مُخرجات تخصصات الحاسوب بجامعة بوليتكنك فلسطين

رام الله /سما/

نظمت كلية المهن التطبيقية في جامعة بوليتكنك فلسطين فعّاليات المعرض النهائي لاختتام مشروع تحسين مُخرجات تخصصات الحاسوب (IMMAPU)، وذلك تحت رعاية رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة بوليتكنك فلسطين وصندوق تطوير الجودة (QIF)، اليوم الأربعاء، وافتتح المعرض رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين الدكتور امجد برهم، ومؤسسات المُجتمع المحلي، ونواب رئيس الجامعة، وعميد كلية المهن التطبيقية الدكتور محمد ابو طه، وعدد من الأكاديميين والإداريين، وطلبة الجامعة.

وأكّد برهم على دور مشروع تحسين مُخرجات تخصصات الحاسوب في تطوير وإبراز إبداعات الطلبة وتدريبهم على العمل الجماعي، والذي يأتي تتويجاً من العمل والعطاء وتبياناً للمُخرجات المُهمة التي حققها هذا مشروع (IMMAPU)، وأيضاً جاء لتطوير وصقل مهارات الطلبة وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات مع المؤسسات في إبراز دور الجامعة التنموي على جميع الأصعدة.

ومن جانبه أكّد ابو طه على أنّ هذا المعرض يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والخدمات والمشاريع الطلابية المُميّزة التي تنظمها كلية المهن التطبيقية، ويهدف المشروع الممول من قبل صندوق تحسين الجودة/البنك الدولي الى تحسين مُخرجات التعلم للطلبة وزيادة فرص العمل من خلال مُطابقة مُخرجات التعلم مع حاجات سوق العمل الفلسطيني وتحقيق الاستدامة للتخصصات ذات العلاقة بالمشروع من حيث زيادة الالتحاق بتلك التخصصات وأيضاً فتح فرص عمل أكبر لهم. وقدّم الشكر للبنك الدولي لإنجاح مثل هذه المشاريع الحيوية بالشراكة مع الجامعة حيث أنّ هذه المشاريع تساهم في إحداث التطوير لقدرات الطلبة وتأهيل الكادر التعليمي.

وبيّنت مُديرة المشروع الأستاذة سميرة أبو غليون ومنسقة مشروع البنك الدولي في الجامعة الأستاذة نور الجنيدي بأنّ المعرض تخلله عدة أقسام مُختلفة تمثلت في قسم اللوحات الفنية من رسومات وأعمال يدوية لطلبة تخصص الملتيميديا، وقسم آخر عُرض فيه مشاريع التخرج المُميّزة لجميع التخصصات ذات العلاقة من (تصميم ويب، وشبكات الحاسوب، وملتميديا، وتطبيقات الموبايل) عرض فيه قدرات الطلبة وابداعاتهم في مشاريع تكنولوجية وتطبيقات مُختلفة.

وقسم اخر خاص بمشاريع (IMMAPU) ركّز على مُخرجات المشروع حيث يتدرب الطلبة على المهارات الريادية والادارية في حاضنة نادي الطفل الفلسطيني، وقسم النشاطات التفاعلية من خلال التصوير ورسم الكاريكاتير، وقسم خاص لوزارة الثقافة الفلسطينية لخلق روح الابداع لدى طلبة التخصصات ذات الاهتمام المُشترك.

والجدير بالذكر بأنّ المعرض سيستمر حتى مساء يوم الخميس الموافق 04-11-2021 في كلية المهن التطبيقية.