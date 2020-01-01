نقابات العمال تطالب الاحتلال بالإفراج عن العامل سليمان كساب وإعادته لأهله

رام الله /سما/

طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، منظمات العمل العربية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان، بالضغط على الاحتلال للإفراج عن العامل سليمان كساب والذي اعتقل خلال عمله بالداخل المحتل، مؤكدًا وقوف نقابات العمال بجانب عائلته ومساندتها في الدفاع عن قضية ابنها العادلة.

واتهم العمصي في بيان صحفي، الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة استخباراته بتلفيق قضية جديدة بحق عمالنا البواسل، من" خلال إلصاق تهمة لا تمس للواقع بأي صلة بحق العامل سليمان كساب (29 عامًا) من سكان محافظة خان يونس وهو أب لطفلتين وقد نفتها عائلته باتهامه بالتخطيط لأعمال مقاومة".

واعتبر العمصي التهم مبررا تمهد لإجراءات جديدة بحق العمال الفلسطينيين الذين يتنقلون من الضفة للعمل في الداخل المحتل.

ولفت إلى أن دولة الاحتلال تعلم أن العامل كساب رافق في يناير/ كانون ثاني 2020 والدته التي تعاني من مرض خطير للعلاج في مستشفيات الضفة وهي التي منحته تصريح الدخول، وبعد انتهاء العلاج فضل البقاء في الضفة الغربية للعمل ثم ذهب مع العمال الفلسطينيين للعمل في الداخل المحتل، لتوفير ثمن علاج أمه ومصدر دخل لطفلتيه باحثا عن لقمة العيش.