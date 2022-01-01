"الكيلة": ظُلمنا كثيراً في ملف صفقة تبادل اللقاحات والتحقيقات أثبتت عدم وجود فساد مالي وإداري

رام الله /سما/

ذكرت وزير الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأربعاء "لقد ظُلمنا كثيراً في ملف صفقة تبادل اللقاحات، التحقيقات أثبتت عدم وجود فساد مالي وإداري في الصفقة".

وأكدت الكيلة في منشور عبر الصفحة الشخصية لوزارة الصحة في موقع "فيسبوك"، على أن نسبة من تلقوا اللقاح في الضفة الغربية وقطاع غزة، بلغت 43.7%، ويوجد 374 مركز تطعيم بالقطاع والضفة.

وأعلنت أنه سيصل قريباً، مليون جرعة لقاح ضد فايروس (كورونا) بتبرع من الصين، مشيرة إلى أن فلسطين من الدول المتقدمة في تقديم الطعومات، وفق منظمة الصحة العالمية.

وأكملت: "4689 حالة وفاة منذ بدء الجائحة تشكل نسبة 1.3% من عدد الإصابات، لقد أغلقنا غالبية مستشفيات كورونا"، لافتة إلى أنه في العام الماضي انخفضت فاتورة التحويلات الطبية الى 850 مليون شيكل.

ونوهت وزيرة الصحة، إلى أن الأسرّة في القطاع الصحي الحكومي تكفي لـ 53% من المواطنين المؤمّنين، وأنها تتابع شخصياً كل شكوى تصل الوزارة، لافتة في الوقت ذاته إلى أن وزارتها تعاني من نقص في الكادر الطبي.