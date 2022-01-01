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بن غفير: الحكومة الإسرائيلية سلمت النقب للإخوان المسلمين

الأربعاء 03 نوفمبر 2021 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير: الحكومة الإسرائيلية سلمت النقب للإخوان المسلمين



القدس المحتلة /سما/

هاجم عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت عقب المصادقة على إقامة 3 تجمعات سكنية للبدو في النقب.
 
وقال بن غفير اليوم الأربعاء وفق موقع "0404" العبري: "يجب على بينت أن يخجل، فقط عليه الصراخ أمام مكبر الصوت".
 
وأضاف: "سلمتم النقب للإخوان المسلمين".
 
بدوره قال عضو الكنيست رئيس الحزب الصهيوني الديني بتسلئيل سموتريتش: "إن الحكومة تقيم التجمعات للبدو وتوافق على قانون الكهرباء وتمنح المليارات للحركة الإسلامية، أما الشباب في إسرائيل ما زالوا ينتظرون أول اجتماع لمجلس الوزراء لأجلهم".

#إيتمار بن غفير #الحكومة الاسرائيلية #نفتالي بينت #تجمعات سكنية للبدو

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