الحكومة الإسرائيلية توافق على إنشاء 3 تجمعات سكنية في النقب

القدس المحتلة /سما/

صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم (الأربعاء) على مشروع قرار يقضي بإنشاء ثلاث بلدات جديدة للمجتمع البدوي في النقب.ة



وبحسب موقع "والا" العبري، تم تقديم الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه قبل ساعات قليلة من اقتراح الميزانية، على خلفية طلب حزب راعم في الاتفاقات الائتلافية السابقة.



ويعد القرار انتصار للمناطق البدوية في إسرائيل التي يعاني سكانها منذ سنوات في ظل شح المباني حيث كان هناك مماطلة من الحكومات السابقة، بينما كانت تلبي احتياجات المناطق اليهودية.

يشار إلى أن القرار يأتي استجابة لمطالب حزب راعم التي وضعها على الطاولة خلال مفاوضات الائتلاف بشرط دخوله الحكومة