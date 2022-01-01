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محكمة إسرائيلية تأمر بإزالة المعلومات التي سربها "الهاكرز"

الأربعاء 03 نوفمبر 2021 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة إسرائيلية تأمر بإزالة المعلومات التي سربها "الهاكرز"



القدس المحتلة /سما/

أصدرت محكمة تل أبيب اليوم (الخميس) أمرًا بإزالة أي معلومات شخصية تم تسريبها من خوادم شركة استضافة الويب Cyberserve، بما في ذلك قواعد البيانات الشخصية لمواقع Atref ، Moore Institute  Pegasus، جراء الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له قبل أيام.
 
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أنه سيُطلب من موفري الوصول إلى الإنترنت منع الوصول إلى أي موقع ويب يحتوي على معلومات شخصية مسربة، وستكون محركات البحث مطلوبة لتصفية نتائج البحث التي تؤدي إلى المعلومات المسربة. 
 
وقال مكتب المدعي العام إنه في هذه المرحلة، بدأ مزودو الوصول إلى الإنترنت في منع الوصول إلى المواقع التي يتم فيها توزيع المعلومات الشخصية، وأفيد كذلك أنهم شرعوا في توزيع الأمر على جميع الأطراف ذات الصلة من أجل شكل تنفيذه.
 
يشار إلى أن مجموعة "الهاكرز" "Black Shadow" التي اخترقت الخوادم الإسرائيلية نشرت ملفًا يتضمن تفاصيل عن أكثر من نصف مليون إسرائيلي حجزوا رحلة طيران عبر وكالة تسمى tripguaranty.
 
وتتضمن المعلومات تفاصيل شخصية مثل الاسم الكامل وبيانات أخرى، ولكنها لا تتضمن معلومات الائتمان.

#محكمة تل أبيب #اسرائيل #هجمات سايبر

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