  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الرئاسة الجزائرية: استشهاد 3 جزائرين بـ"قصف مغربي همجي لن يمر دون عقاب"

الأربعاء 03 نوفمبر 2021 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة الجزائرية: استشهاد 3 جزائرين بـ"قصف مغربي همجي لن يمر دون عقاب"



الجزائر /سما/

أعلنت الرئاسة الجزائرية عن مقتل ثلاثة جزائريين "بطريقة جبانة" ما وصفته بـ"بقصف مغربي همجي" على بين ورقلة ونواكشوط الموريتانية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان "إن 3 جزائريين قتلوا في قصف همجي لشاحناتهم على الحدود بين ورقلة ونواكشوط الموريتانية وفقا لخط سيرهم التجاري المعتاد"، مؤكدة أن "الجريمة لن تمر دون عقاب".

وأشار البيان الى أن "عدة عوامل تشير إلى  تورط القوات المغربية في الاغتيال الجبان بأسلحة متطورة".

وتابع بيان الرئاسة "الاغتيال الجبان تزامن مع الذكرى الـ67 لاندلاع الثورة التحريرية".

#الرئاسة الجزائرية #الجزائر #المغرب #نواكشوط #موريتانيا

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: رسالة شديدة اللهجة من المقاومة للاحتلال بشأن الأسرى ..وهذا ما وعدت به القاهرة

الشيكل يلتهم الدولار واليورو.. فوائد وأضرار

الكشف عن أول أيام رمضان 2022 في جميع الدول العربية

صحيفة سعودية تتحدث عن تسجيلات "تورط" وزير الخارجية اللبناني والأخير يرد

اسعار العملات مقابل الشيكل

ما هي القدرات الصاروخية لـ "حزب الله" ولماذا تخيف "إسرائيل"؟

محلل اقتصادي يوضح أسباب تراجع الدولار أمام الشيكل

الأخبار الرئيسية

618263ed4c59b75c5e102cd7

الحرس الثوري الإيراني يؤكد احتجازه ناقلة أجنبية في بحر عمان ويوضح توقيت العملية

طائرات

مصدر قلقٍ لواشنطن وإسرائيل: طهران زودت حماس والجهاد الاسلامي بسلاح الطائرات المسيّرة الإيرانية

غزة

لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تعلن سلسلة قرارات دعمًا للمواطنين لمواجهة الغلاء (فيديو)

الوزير تُعلن موعد صرف رواتب أسر الشهداء والجرحى والأسرى

الحق

صحيفة عبرية: الجيش ما زال غير قادر على حماية كل الإسرائيليين في الحرب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية