اتفاق أردني إسرائيلي لتسهيل الصادرات الأردنية للسوق الفلسطينية

عمان/شينخوا/سما/

قالت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية إنه جرى اليوم (الأربعاء) التوقيع على محضر اجتماع وزاري بين الجانبين الأردني والإسرائيلي، لتسهيل نفاذ قائمة من السلع ذات الأولوية التصديرية الأردنية إلى السوق الفلسطينية.

وأضافت الوزارة في بيان أن ذلك ياتي في إطار سعي الحكومة الأردنية لتعزيز التبادل التجاري مع السوق الفلسطينية، وبتنسيق مع الجانب الفلسطيني.

ونقل البيان عن وزير الصناعة والتجارة الأردني يوسف الشمالي، قوله إن التوافق الذي تم التوقيع عليه اليوم هو نتاج عمل دؤوب قامت به الفرق الفنية من الجانبين لتدارس مقترح الجانب الأردني بزيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطينية، والذي تم طرحه على طاولة التفاوض في العام 2018، وأنه مكمل للتنسيق المستمر القائم ما بين الحكومتين الأردنية والفلسطينية لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالين التجاري والاستثماري.

وأكد الشمالي، إن هذه المباحثات قد أفضت أخيرا إلى توافق بشأن قوائم السلع الأردنية الجديدة التي ستتمتع بمعاملة تفضيلية عند النفاذ إلى السوق الفلسطينية وبقيمة سنوية مقدارها 342 مليون دولار أمريكي، بما يحقق مصالح واهتمامات القطاع الخاص الأردني والفلسطيني، حيث ستتمتع 425 سلعة أردنية وبقيمة سنوية تقدر بنحو 500 مليون دولار لميزة النفاذ إلى السوق الفلسطينية، معفاة من الرسوم الجمركية وخاضعة للإجراءات التجارية والمواصفات والمتطلبات الفنية الفلسطينية النافذة.

وأشار إلى أنه ستتمتع 329 سلعة أردنية وبقيمة سنوية تقدر بنحو 230 مليون دولار بإعفاء من الرسوم الجمركية عند التصدير إلى السوق الفلسطينية وعند تحقيق المواصفات والمتطلبات الفنية المعمول بها لدى الجانب الإسرائيلي.

وأكد الشمالي أن هذه الترتيبات التجارية الجديدة لن تمس بالأحكام والترتيبات المطبقة على واردات الجانب الفلسطيني المنصوص عليها في بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بتاريخ 28 سبتمبر 1995.

كما أكد أن هذه الترتيبات التجارية تعد دفعة جديدة نحو تعزيز إقامة شراكات تجارية طويلة الأمد بين ممثلي القطاع الخاص في كل من الأردن وفلسطين بما يعود بالمصالح المشتركة للاقتصاد بين البلدين.

وكان الوزيرالشمالي، بحث مع وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، في رام الله الثلاثاء، تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التجارة البينية والتحضير لانعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة الأردنية- الفلسطينية والتي ستعقد في رام الله من 7-9 من الشهر المقبل.

يشار إلى أن حجم التجارة البينية بين الأردن وفلسطين 203 ملايين دولار في العام 2020، حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني 152 مليون دولار في العام ذاته.

وفي شهر يوليو 2021 عقد لقاء بين وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد على الجانب الأردني من جسر الملك حسين، حيث تم الاتفاق على رفع سقف الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية المحتلة من 160 مليون دولار سنويا إلى نحو 700 مليون دولار سنويا، منها 470 مليون دولار للمنتجات المطابقة للمواصفات الفلسطينية.

وكانت الحكومتان الأردنية والفلسطينية وقعتا في العام 2019، مذكرات لجداول زمنية لتنفيذ اتفاقيات زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.