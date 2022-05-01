لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تعلن سلسلة قرارات دعمًا للمواطنين لمواجهة الغلاء

غزة/سما/

أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عن سلسلة قرارات دعمًا للمواطن بهدف مواجهة الغلاء.

وأعلن وكيل وزارة المالية في قطاع غزة عوني الباشا عن إعفاء كافة السلع الأساسية المستوردة عبر معبر رفح البري من كافة الرسوم الجمركية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد بغزة للإعلان عن سلسلة قرارات حكومية لتعزيز المواطن ودعم السلع الأساسية في مواجهة موجة الغلاء العالمي.

وقالت لجنة متابعة العمل الحكومي إنه "في ضوء موجة الغلاء العالمي التي تسببت بها الزيادة في رسوم النقل البحري، وارتفاع سعر النفط عالمياً، وبناء على توصيات وزارتي المالية والاقتصاد واجتماعاتهما بكافة الجهات المعنية والقطاع الخاص فقد اتخذت لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، سلسلة قرارات تهدف لدعم المواطنين في مواجهة الغلاء وضمان توفر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية الغذائية".

وأوضحت أنها قررت إعفاء السلع الأساسية التالي ذكرها من كافة الرسوم الجمركية والضرائب وأذونات الاستيراد المحصلة عليها في معبر رفح التجاري.

وبينت أن هذه السلع هي القمح، الطحين، السكر، الأرز، زيت السيرج، السمنة، الفول، العدس، الشعير.

ولفتت إلى أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من مطلع الأسبوع القادم ويستمر حتى نهاية العام.

كما أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي عن تحمل وزارة المالية الزيادة في أسعار الغاز المورد عبر معبر رفح التجاري والبالغة نسبتها 16% للطن الواحد.

وأكدت أن "تكلفة اسطوانة الغاز للمواطن تبقى كما هي دون أي زيادة".

أيضا أعلنت الموافقة على تحمل الحكومة قيمة خصم الكهرباء للمؤسسات الصناعية المشتركة بنظام الخط الدائم، بحيث تتحمل وزارة المالية قيمة الخصم والبالغة 20%؜ تقوم بتسديدها لشركة الكهرباء، حتى تاريخ 1/5/2022.